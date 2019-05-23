Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов Forbes

23 мая 2019 11:27 (UTC+04:00)

Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes, стоимость ее бренда оценивается в 205,5 миллиарда долларов, сообщает издание, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Бренд техногиганта стоит 205,5 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые в истории оценка бренда преодолела отметку 200 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Помимо Apple в пятерку лидеров вошли компании технологического сектора Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Бренд Google был оценен в 167,7 миллиарда долларов, что на 27% выше, чем в прошлом году. Стоимость бренда Microsoft составила 125,3 миллиарда долларов (+20%). Amazon в 2019 году поднялся на четвертое место с пятого: Forbes оценил бренд в 97 миллиардов долларов, что на 37% выше оценки прошлого года.

Единственный ИТ-бренд, который за последний год снизил стоимость, это Facebook, переместившийся на пятое место с четвертого. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала - на 6%, до 88,9 миллиарда долларов. Число активных пользователей Facebook в текущем году достигло 2,4 миллиарда, но репутация бренда соцсети пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей, пишет издание.

Самым дорогим брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola, оцененная в 59,2 миллиарда долларов (на 3% больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге у Coca-Cola шестое место.
Большинство мест в рейтинге заняли американские компании (56 брендов), следующие в списке — Германия (11 брендов), Франция (семь брендов) и Япония (шесть брендов). Всего в итоговый рейтинг вошли бренды из 16 стран.

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