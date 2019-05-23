В Южной Корее запретят родителям физически наказывать детей

Физическое наказание детей как мера воспитания будет запрещено в Южной Корее, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Необходимо установить четкие границы между наказанием в качестве воспитательной меры и рукоприкладством с целью наказания", - приводит газета комментарий представителя Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. В Министерстве юстиции Южной Кореи подчеркнули, что "поправка в законодательство не предусматривает полный запрет на все виды наказаний, а лишь ограничит право родителей на применение силы в отношении ребенка".

Решение правительства Республики Корея об отмене права родителей на физическое воздействие на своих детей в воспитательных целях станет одним из пунктов программы президента страны Мун Чжэ Ина по созданию безопасных условий для жизни несовершеннолетних. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи также обнародовало доклад, согласно которому ежедневно 67 детей в стране подвергаются физическому насилию со стороны старших членов семьи или опекунов, а в 2018 году было зарегистрировано 30 случаев гибели несовершеннолетних по вине родителей.

Соответствующий запрет на рукоприкладство в отношении детей будет внесен в Гражданский кодекс Южной Кореи к 2020 году. Новый закон также обяжет больницы и родильные дома регистрировать новорожденных, чтобы снизить количество отказов родителей от детей. Ранее ответственность за регистрацию ребенка ложилась целиком на его родителей.

Подобное законодательство о защите несовершеннолетних действует в 54 странах. В марте правительство Японии также внесло соответствующие поправки к законодательству, запретив все формы физического наказания детей.

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