Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям

Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх стала первой индийской женщиной-пилотом истребителя, которая официально получила разрешение на участие в боевых миссиях. Как сообщает в четверг информационное агентство PTI, она успешно завершила подготовительную программу для выполнения боевых заданий на истребителе МиГ-21 (в Индии этот самолет получил наименование "Бизон"), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Она - первая женщина-летчик, которая получила квалификацию, позволяющую ей выполнять миссии на истребителе в дневное время. Она смогла добиться этого благодаря тяжелой работе и настойчивости", - цитирует агентство представителя ВВС Анупама Банерджи.

Капитан Кантх была в составе первой группы женщин-пилотов, отобранных в 2016 году для службы на истребителях. Это был эксперимент: Бхавана, а также еще две девушки - Мохана Сингх и Авани Чатурведи, были направлены в строевые части для подготовки к полетам на сверхзвуковых боевых самолетах.

Первый самостоятельный вылет Кантх на МиГ-21 состоялся в прошлом году. И вот теперь она стала первой из группы девушек, кого допустили к боевым операциям.

"Это была моя мечта с детства. Все тогда полагали, что о таком могут мечтать только мальчики. По крайней мере, такой был стереотип. Но мои родители никогда не заставляли меня думать, что я должна отказаться от мечты, просто потому, что я - девочка", - сказала она.

МиГ 21 - самый старый истребитель из стоящих на вооружении Индии. Впервые этот самолет советской разработки поступил в индийские ВВС в 1964 году. С тех пор самолет регулярно модернизировался. О том, что "двадцать первый" и в XXI веке может воевать на равных с любим противником, показали события 27 февраля текущего года, когда над спорным Кашмиром произошел первый массовый воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года.

По данным индийской стороны, в воздушном столкновении участвовали воесь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских самолета. Как сообщил тогда Нью-Дели, в этом бою индийский МиГ-21 сбил пакистанский F-16 американского производства, но при этом сам был сбит ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Индийский пилот попал в плен, вскоре был передан представителям Нью-Дели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.