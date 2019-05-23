Китай надеется, что США искренне желают возобновить торговые переговоры

Китай надеется, что желание США вернуться за стол переговоров по торгово-экономическим вопросам является искренним, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Раннее глава минфина Стивен Мнучин выразил надежду на то, что стороны вновь вернутся за стол переговоров, а руководители двух стран проведут встречу в конце июня.

"Наши двери для диалога открыты, но переговоры должны быть со смыслом и искренними. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на принципах взаимоуважения, поэтому мы надеемся на то, что желание США вернуться за стол переговоров является искренним", - заявил на брифинге Лу Кан.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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