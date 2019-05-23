Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама

23 мая 2019 16:46 (UTC+04:00)

Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию Зара у сирийского города Хама, станции нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно сообщению, cирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* и в южных районах Идлибской зоны деэскалации.

"Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов осуществили бомбометание по электростанции Зара, расположенной северо-западнее города Хама. На здание электростанции было сброшено 5 самодельных бомб", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что электростанции нанесен незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет, один БПЛА боевиков сбит сирийскими войсками.

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