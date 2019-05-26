В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, Кийя Морган арестован на основании ордера, выданного прокуратурой округа Лос-Анджелес. Экс-менеджеру инкриминируется то, что он наживался на славе главного редактора Marvel Comics, использовал его вслепую и действовал без его ведома. Следствие установило, что Морган присвоил более $262 тыс., заработанных Ли за счет раздачи автографов в мае 2018 года.

Дочь создателя комиксов в прошлом году потребовала запретить экс-менеджеру приближаться к ее отцу. Женщина обосновала свое требование тем, что Морган беззастенчиво пользовался пошатнувшимся здоровьем Ли, пытался оградить его от общения с семьей и присвоить бизнес.

Адвокат обвиняемого Алекс Кессел заявил, что такие обвинения не соответствуют истине. "К сожалению, прокуратура и полиция не дали нам выполнить обещание о добровольной явке на следующей неделе", - приводит AP слова Кессела.

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