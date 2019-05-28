Ученые рассказали о вреде ароматизаторов для электронных сигарет

Ароматизаторы для электронных сигарет, как и сами сигареты, представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы, свидетельствуют результаты исследования ученых Медицинскойшколы при Стэнфордском университете в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наши данные показывают, что отобранные (для исследования) ароматизаторы для электронных сигарет оказывают отрицательное воздействие на жизнеспособность и функционирование эндотелиальных клеток", - сказано в документе.

Эти клетки образуют слой на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Они участвуют в процессе свертывания крови, контроле артериального давления, формировании новых сосудов и выполняют ряд других важных функций.

"Мы также показали, что использование одних только электронных сигарет способно увеличить концентрацию никотина в плазме до уровня, сопоставимого с обычными сигаретами, что указывает на способность электронных сигарет эффективно и измеряемо доставлять никотин", - говорится в исследовании.

Авторы исследования призвали к дальнейшему изучению влияния электронных сигарет на здоровье человека в связи с их растущим распространением, что, по их мнению, должно помочь сформировать подходы к регулированию в этой сфере.

Для работы были взяты образцы сыворотки крови у пяти здоровых некурящих людей, пяти человек, курящих сигареты, двух человек, которые используют только электронные сигареты, а также двух человек, которые курят и обычные, и электронные. Их подвергли воздействию растворов с содержанием шести доступных в продаже ароматизаторов. Результаты у разных ароматизаторов были разные.

Например, наибольшее цитотоксическое воздействие на клетки оказали смеси с запахом корицы и табака с ментолом. Смеси с ароматом сладкого табака с карамелью и ванилью, фруктовая смесь и еще две других оказали умеренное воздействие.

Авторы исследования пришли к выводу, что ароматизаторы могут способствовать гибели клеток, оксидантному стрессу, то есть повреждению эндотелиальных клеток. Это, в свою очередь, сказывается на их функционировании, а с учетом их роли в организме может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что швейцарские исследователи нашли в электронных сигаретах IQOS следы токсичного вещества изоцианат, которое может нанести вред легким. В компании Philip Morris, которая производит сигареты, признали наличие проблемы, но подчеркнули, что компания сама проводила исследования сигарет в реальных условиях и уверена, что изоцианат не попадает в легкие во время курения.

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