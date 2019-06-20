Госдеп: Трамп на ожидающейся встрече с Путиным в Осаке намерен затронуть тему ДРСМД

Глава администрации США Дональд Трамп планирует затронуть на ожидающейся встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Японии в том числе проблематику Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не сомневаюсь, что будет затронуто, что состоится разговор, вероятно, очень острый, по поводу того, что Россия не выполнила свои обязательства по ДРСМД, - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ожидающуюся встречу Путина и Трампа. - Думаю, что есть также благоприятная возможность для того, чтобы в действительности выявить, в каких сферах Россия нарушила свои обязательства по ДРСМД".

"Так что со стратегической точки зрения это продолжающийся разговор. Он, возможно, должен идти не только на оперативном уровне, на дипломатическом уровне, [но и] на министерском уровне, [а также], разумеется, до самого верха - глав правительств. Это, конечно, все еще заслуживает внимания", - полагает Купер.

Саммит "двадцатки" состоится в Осаке 28-29 июня.

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