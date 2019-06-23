В Нигерии в ходе спецоперации уничтожили более 40 боевиков "Боко Харам"

Более 40 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" были уничтожены в ходе операции совместных сил нескольких африканских стран в нигерийском штате Борно. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Defense Post.

По данным издания, нигерийская армия сообщила, что 21 июня войска многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, состоящей из представителей Нигерии и Чада, начали операцию в районе озера Чад в Нигерии".

В результате "42 террориста "Боко Харам" были уничтожены, еще несколько ранены".

В ходе операции погиб один солдат из Чада, еще 12 военных пострадали.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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