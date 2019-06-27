Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"

27 июня 2019 13:06 (UTC+04:00)

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4 : Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обязательно посмотрите обновленных "Мстителей", чтобы фильм стал номером один. Тем более, что там будет много интересных деталей", - написал Роберт Дауни-младший в Твиттере.

Таким образом актер призвал поклонников помочь создателям "Мстителей" побить рекорд "Аватара", который пока остается лидером в мировом прокате. Фильм Джеймса Кэмерона о воинственном народе планеты Пандора заработал почти 2,788 миллиарда долларов.

Четвертая часть "Мстителей" сейчас отстает от своего главного конкурента примерно на 40 миллионов долларов. В мировом прокате картина заработала 2, 749 миллиарда долларов.

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