В Twitter будут ставить новые пометки на нарушающих правила сообщениях политиков

Сотрудники сети микроблогов Twitter намерены делать особые пометки на нарушающих ее правила сообщениях политических деятелей, a число пользователей, которые увидят данные записи, сократится. Об этом говорится в заявлении соцсети, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Twitter отметили, что новые нормы будут распространяться только на имеющие не менее 100 тыс. подписчиков верифицированные учетные записи чиновников или их представителей. Кроме того, речь идет об аккаунтах лиц, которые являются претендентами на выборную должность или кандидатами на назначение на государственный пост.

В случаях, когда какое-либо сообщение указанных пользователей будет нарушать установленные в Twitter правила, его сотрудники проведут оценку того, является ли данная запись важной для общественности. В комиссию, которая будет рассматривать данный вопрос, войдут юристы, а также эксперты из подразделений соцсети, занимающихся вопросами этики, безопасности и связями с общественностью. Если сообщение будет признано важным для общественности, на нем будет выставлена пометка, указывающая, что в данном случае правила были нарушены. Нажав на данную пометку, пользователи все равно смогут прочитать указанное сообщение.

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