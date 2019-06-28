SpaceX осуществила эмиссию акций на $314 млн

Американская компания SpaceX во главе с Илоном Маском санкционировала выпуск акций на $314 млн в целях привлечения дополнительных средств под финансирование проектов разработки, испытания и запусков ракет-носителей и космических аппаратов. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ним, стоимость SpaceX в настоящий момент достигает около 31 млрд долларов. Численность персонала составляет 6 тысяч человек.

Как указывает газета, SpaceX в декабре прошлого года эмитировала ценные бумаги по цене 186 долларов за штуку. Во время следующей эмиссии, которая прошла двумя этапами в апреле и мае, данный показатель составлял уже 204 доллара, а сейчас - 214 долларов. По сведениям издания, SpaceX за все время своего существования привлекла 3,26 млрд долларов со стороны таких инвесторов, как DBL Partners, DFJ Growth, Founders Fund и Valor Equity Partners.

В декабре прошлого года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму в 500 млн долларов под проект Starlink ("Старлинк"). Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене 186 долларов за акцию.

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