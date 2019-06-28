Трамп и Абэ обсудили торговлю, КНДР и Иран

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Осаке в пятницу подтвердили схожесть своих позиций по вопросам торговли, а также по теме КНДР и Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два лидера обсудили общие приоритеты на встрече G20, включая их совместные усилия по обеспечению уважения суверенитета, верховенства закона и принципа свободной, честной и основанной на взаимности торговле, - указано в сообщении. - Они подтвердили свою приверженность сотрудничеству США и Японии по общим вызовам в сфере безопасности, включая КНДР и Иран".

Кроме того, Трамп и Абэ высказались в пользу углубления и расширения взаимодействия двух стран в различных сферах, включая "технологическое преимущество" и "укрепление систем для охраны конфиденциальной информации и обмена технологиями".

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