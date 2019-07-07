Макрон пообещал президенту Ирана изучить пути выхода из кризиса по СВПД до 15 июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, в ходе которого французский лидер заявил о готовности изучить возможности по возобновлению диалога для выхода из сложившейся ситуации с выполнением обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу агентство AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"В ходе беседы Макрон выразил серьезную обеспокоенность в связи с риском ослабления договора [по ядерной программе Ирана] и последствиями, которые могут за этим последовать", - заявили в президентской администрации. Во время телефонного разговора, который продолжался больше часа, Макрон заявил о желании "изучить до 15 июля условия возобновления диалога со всеми сторонами".

"В ближайшие дни президент республики продолжит свои консультации с иранскими властями и заинтересованными международными партнерами, с тем чтобы добиться необходимого снижения напряженности, связанной с иранской ядерной программой", - уточнили в Елисейском дворце.

Ранее в субботу телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с Макроном возложил на европейских партнеров ответственность за приостановку Тегераном части своих обязательств по СВПД. Он дал понять, что только отмена всех санкций против Ирана может заставить Тегеран пересмотреть свои решения. В разговоре с Макроном иранский президент назвал давление, которое оказывают США на Иран "терроризмом и экономической войной".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

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