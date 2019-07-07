Уганда победила лихорадку Эбола

7 июля 2019 07:29 (UTC+04:00)

В Уганде заявили о преодолении вспышки лихорадки Эбола в западном округе Касесе, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, передает Trend со ссылокй на Корреспондент.net.

"Все люди, которые контактировали с подтвержденными случаями, завершили обязательный 21-дневный срок наблюдения без развития каких-либо признаков или симптомов заболевания. Сейчас никто не находится на периодической проверке, это означает, что передача Эболы в районе Касесе была эффективно прервана механизмом реагирования на болезнь", - сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что Уганда находится в состоянии повышенной готовности с учетом все большего числа подтвержденных случаев заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). Всем, кто приезжает в страну, рекомендуется соблюдать надлежащие меры профилактики.

Вспышка Эболы в Уганде была подтверждена 11 июня после того, как обследование ребенка, вернувшегося из поездки в соседнюю ДРК, дало положительный результат на болезнь.

С момента вспышки было подтверждено три случая заболевания, закончившиеся летальным исходом.

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