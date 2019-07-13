Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну

13 июля 2019 05:23 (UTC+04:00)

Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью радио Formula адвокат наркобарона Хосе Родригес сообщил, что в письме Трампу Мария Консуэло Лоэра Перес просит выдать ей гуманитарную визу в США для посещения сына. Ответа на просьбу пока нет.

Ранее Лоэра Перес обращалась к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с аналогичной просьбой, однако ситуация с визой пока так и не разрешилась.

Гусмана Лоэру поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Недавно суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что приговор будет вынесен 17 июля.

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