Глобальная навигационная спутниковая система "Галилео" перестала работать

14 июля 2019 17:49 (UTC+04:00)

Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя, сообщил центр услуг проекта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.

"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", - говорится на сайте центра.

"Галилео" - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
GDS-процессинг Азербайджана подключается к системе бронирования Galileo
ИКТ 24 декабря 2018 11:22
В Азербайджане создан процессинговый центр бронирования авиабилетов
ИКТ 9 августа 2016 17:37
В Азербайджане появится процессинговый центр глобальной системы бронирования авиабилетов
ИКТ 26 апреля 2016 15:51
Лента новостей
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
Другие страны 18:44
В Алжире задержали пять боевиков, планировавших теракты
Другие страны 18:09
Трамп призвал американцев к осторожности в связи с обрушившимся на Луизиану штормом
США 17:46
В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту
Другие страны 17:25
Проливные дожди нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии
Европа 16:49
Новый кабмин Таиланда принесет присягу королю 16 июля
Другие страны 16:33
Стали известны личности пострадавших в результате инцидента в Шеки
Общество 16:13
Произошедшее в Шеки ЧП и лечение пострадавших находится под особым контролем Президента Азербайджана
Политика 15:39
Роухани заявил, что США потерпели неудачу в каждом предпринятом против Ирана шаге
Политика 15:25