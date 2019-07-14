Глобальная навигационная спутниковая система "Галилео" перестала работать

Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя, сообщил центр услуг проекта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.

"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", - говорится на сайте центра.

"Галилео" - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

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