Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале достигло 55

14 июля 2019 21:17 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 55. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступала информация о 50 погибших. На настоящее время, по данным непальского МВД, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, более 30 получили серьезные ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах, начнет улучшаться в понедельник.

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