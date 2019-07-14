Эрдоган заявил, что процесс поставок С-400 из РФ может завершиться к апрелю 2020 года

Процесс поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию может завершиться к апрелю 2020 года. О такой возможности заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что до конца этого года будет поставлена определенная партия имущества из состава С-400, а весь процесс завершится к апрелю 2020 года. И после этого мы продолжим наш путь с большей уверенностью", - приводит его слова телеканал Haber Turk.

Эрдоган также заявил о возможности увеличения числа турецких специалистов, которые могут пройти в России обучение эксплуатации систем ПВО. "Сейчас их численность недостаточна. Их сейчас 100, но это число может увеличиться в 10 раз", - подчеркнул президент.

Ранее в воскресенье Эрдоган назвал сделку с РФ по С-400 "важнейшим соглашением для современной Турции".

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

На следующий день прилетел еще один российский самолет. В воскресенье поступили данные о прилете уже седьмого борта.

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