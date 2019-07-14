Джокович победил Федерера и в пятый раз выиграл "Уимблдон"

14 июля 2019 23:37 (UTC+04:00)

Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз стал победителем турнира серии Большого шлема "Уимблдон", передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В финале соревнования он одолел третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4) 4:6, 13:12 (7:3). Продолжительность матча составила 4 часа 55 минут.

Федерер был близок к победе, имея два матчбола при счете 9:8 в пятом раунде на своей подаче, однако Джокович отыгрался и выиграл гейм, а позже – сет и матч.

Ранее 32-летний Джокович выигрывал "Уимблдон" в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах. Всего на счету серба 16 выигранных турниров Большого шлема.

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