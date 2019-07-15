Сборная Алжира встретится с командой Сенегала в финале Кубка африканских наций по футболу

15 июля 2019 01:26 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Алжира обыграли команду Нигерии со счетом 2:1 в полуфинале Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч в свои ворота на 40-й минуте отправил нигерийский защитник Уильям Трост-Эконг, победный гол ударом со штрафного забил алжирский форвард Рияд Марез на пятой добавленной ко второму тайму минуте. У команды Нигерии отличился Одион Игало (73-я минута).

Сборная Алжира является победителем Кубка африканских наций 1990 года, в 1980-м алжирская национальная команда уступила нигерийцам в финале турнира со счетом 0:3. Также команда Алжира дважды становилась обладателем бронзовых наград Кубка африканских наций (1984, 1988). Лучшим результатом сборной Сенегала является участие в финале 2002 года, в котором команда уступила камерунским футболистам в серии пенальти.

В Кубке африканских наций - 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

Матч за третье место, в котором встретятся команды Нигерии и Туниса, состоится 17 июля, финал - 19 июля. Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

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