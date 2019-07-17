Бразильянка Кунья выиграла золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

Золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта завоевала бразильянка Ана Марсела Кунья, победившая на дистанции 5 км в плавании на открытой воде среди женщин. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кунья преодолела дистанцию за 57 минут 56 секунд. Второй к финишу пришла француженка Орели Мюллер, который отстала от победительницы на одну секунду. Третье место разделили американка Ханна Мур и немка Леони Бек, проигравшие Кунье две секунды.

Россиянка Мария Новикова заняла 20-е место, преодолев дистанцию за 58 минут 17,3 секунды. Валерия Ермакова добралась до финиша за 58 минут 17,5 секунды, став 22-й.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имея в активе 12 медалей - девять золотых, две серебряные и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (4-3-0). Третью строчку занимают команды Германии и Украины (по 1-0-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.

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