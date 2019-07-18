В Microsoft заявили о 800 кибератаках, проведенных за год против политических организаций

Компания Microsoft выявила за последний год порядка 800 кибератак против политических организаций, которые якобы были произведены с территории России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Microsoft утверждает, что за кибератаками, большинство из которых были направлены против "групп, находящихся на территории Соединенных Штатов", стоят хакеры, поддерживаемые властями указанных стран. В том числе в компании упомянули группу Fancy Bear, также известную под названиями Sofacy и APT28, якобы связанную с Россией.

Больше всего, по информации компании, от атак в киберпространстве пострадали "мозговые центры" и неправительственные организации, сотрудничающие с кандидатами на политические посты и политическими партиями. Эксперты Microsoft отмечают, что, по их мнению, повышенная активность со стороны зарубежных хакеров говорит об их подготовке к возможному вмешательству в президентские выборы 2020 года в США.

"Демократически настроенные организации в Соединенных Штатах должны проявлять особую бдительность, - приводится в документе высказывание старшего вице-президента Microsoft по безопасности и доверию пользователей Тома Берта. - Эти организации крайне важны для общества, но у них куда меньше ресурсов для защиты, чем у крупных корпораций".

Ранее стало известно о том, что Microsoft разработает программное обеспечение для защиты выборного процесса в США. Как отмечает газета The Wall Street Journal, ПО под названием ElectionGuard будет представлено на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), который открылся в среду. Агентство Associated Press ранее отмечало, что первые испытания разработок Microsoft могут пройти во время 59-х президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

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