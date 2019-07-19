В Индии назвали условия закупки Су-57

19 июля 2019 02:32 (UTC+04:00)

Нью-Дели готов вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения Су-57, после того как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле, заявил в интервью "Красной звезде" главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение – только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение – проведение оценки", - сказал маршал.

В феврале замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил РИА Новости, что Москва готова продолжить работу с Индией по истребителю пятого поколения с учетом наработок по Су-57.

В 2018 году в ФСВТС отмечали, что проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, но есть возможность вернуться к диалогу.

По действующему контракту с Минобороны России первый Су-57 поступит в войска в 2019 году, второй - в 2020 году. Всего к настоящему времени заказано 76 истребителей пятого поколения.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

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