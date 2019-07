В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана

Запуск на первый концерт британского поп-певца, лауреата премии Grammy Эда Ширана в Москве будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность покупателя билета на пятничное шоу. Такие меры помогут избежать влияния перекупщиков на цены, сообщили в пресс-службе организатора концерта, агентства Pop Farm, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Друзья, чтобы избежать перепродажи билетов, завышенные цены и несправедливость по отношению к вам, на концерт Эда Ширана 19 июля мы решили сделать именные билеты. Будьте внимательны: указанная на билете фамилия должна совпадать с данными в удостоверении личности, которое вы предъявляете при проверке на входе перед концертом", - сообщили промоутеры.

Мировая звезда выступит на стадионе "Открытие-Арена" в рамках мирового турне в поддержку своей третьей студийной пластинки. Альбом Divide вышел в марте 2017 года. Ровно за неделю до московского концерта был представлен сборник дуэтов 28-летнего британца с другими популярными исполнителями No.6 Collaborations Project.

Пока российские поклонники готовятся к первой встрече с кумиром, на входе в Парк Горького разместилась пятиметровая фигура певца. Сервис "Яндекс.Музыка" таким образом решил подарить всем фанатам возможность с фотографироваться с "Эдом" и оставить на скульптуре свое послание.

Эд Ширан, на счету которого такие хиты как Kiss Me, Give Me Love, I See Fire и Shape Of You, - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - Multiply 2014 года - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома Divide.

В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской Империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Grammy, получил пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие престижные призы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.