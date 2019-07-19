Reuters: Бразилия отказывается заправлять иранские суда из санкционного списка США

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras отказывается продавать топливо для заправки иранских судов, на которые распространяется санкционный режим США. В результате этой ситуации по меньшей мере два грузовых иранских судна с продовольственным грузом не могут с начала июня покинуть порт Паранагуа на юге Бразилии и выйти в обратный рейс, сообщил в четверг Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предоставляя топливо для заправки этих судов, Petrobras рискует оказаться в одном с ними санкционном списке, что может вызвать серьезные последствия для компании", - говорится в заявлении, оказавшемся в распоряжении агентства. В нем также уточняется, что у компании, владеющей судами "есть возможность приобрести горючее у других поставщиков".

Как сообщили в бразильской Национальной ассоциации экспортеров злаков (Anec), такая ситуация возникла впервые и стала для них "полнейшим сюрпризом". По словам ее гендиректора Сержиу Мендеса, продовольственные товары выведены из-под действия санкционного механизма.

Иран является одним из крупнейших импортеров бразильской сельскохозяйственной продукции, в частности бобовых и злаковых культур. В первом полугодии Исламская Республика импортировала из крупнейшего латиноамериканского государства 2,5 млн т кукурузы и 1,25 млн т сои.

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