МИД Японии вызвал посла Южной Кореи для вручения ноты протеста

19 июля 2019 06:02 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Японии Таро Коно вызвал в пятницу посла Южной Кореи Нам Гван Пхо для вручения ему ноты протеста в связи с отказом Сеула вынести на рассмотрение международного арбитражного суда дело о компенсациях за принудительный труд в годы колониального правления Японии на Корейском полуострове. Об этом объявило японское внешнеполитическое ведомство, Trend передает со ссылкой на ТАСС.

Японское правительство предлагало созвать арбитражную коллегию для урегулирования вопроса о компенсациях для корейских рабочих, которые были принудительно мобилизованы в качестве дополнительной рабочей силы в годы Второй мировой войны.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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