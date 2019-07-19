Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе

США не должны превращаться в доминирующую силу в космосе, осваивать его надо вместе с другими странами мира, считает астронавт Майкл Коллинз, который был в составе миссии "Аполлон 11", впервые высадившейся на Луну, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Коллинз находился на орбите спутника Земли, в то время как два других члена экипажа совершили выход на лунную поверхность в 1969 году.

"Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть силой в мире, но очень дружелюбной силой, не силой, которая старается доминировать", - сказал он в пятницу, выступая в Университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

По словам знаменитого астронавта, поездка почти по трем десяткам стран после завершения той исторической миссии повлияла на его мировоззрение и отношение к месту технологий в мире.

"Думаю, нам надо отступить немного назад, чтобы у нас был единый со всем миром подход к тому, что мы делаем в космосе. Где-то это, может, приведет к замедлению, но я не уверен, что скорость это основополагающая цель. Думаю, что важнее, чтобы цель была достигнута всеми", - сказал Коллинз.

В течение всей недели по всей стране проходят памятные мероприятия в честь годовщины полета на Луну, их кульминацией станет 19-20 июля, когда 50 лет назад Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в мире достигли лунной поверхности.

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