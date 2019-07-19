В Миссисипи кандидат в конгресс штата убил жену и покончил с собой

19 июля 2019 08:51 (UTC+04:00)

Кандидат в законодательное собрание штата Миссисипи от Демократической партии убил свою жену и покончил с собой за полмесяца до партийных праймериз, сообщает телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, 43-летний афроамериканец Карл Робинсон во вторник застрелил свою жену прямо на рабочем месте в медицинском центре, где женщина работала в регистратуре. Затем он покончил с собой.

Отмечается, что начинающий политик и его супруга находились в процессе развода. Робинсон подал в суд необходимые документы за полчаса до стрельбы.

Робинсон должен был принять участие в праймериз Демократической партии, запланированных на 6 августа.

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