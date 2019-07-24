Хабаровские власти выразили соболезнования семьям погибших в лагере детей

24 июля 2019 04:34 (UTC+04:00)

Власти Хабаровского края выразили соболезнования семьям детей, погибших на пожаре в палаточном лагере на базе "Холдоми", сообщается на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соболезнования опубликованы от имени главы региона и правительства.

"Мы окажем им, а также пострадавшим при пожаре, всю необходимую помощь… Следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Хабаровский край скорбит вместе с вами", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели.

В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.

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