ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты

27 июля 2019 05:49 (UTC+04:00)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия. Об этом пишет в субботу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссиии (ЕЭК), передает Trend со ссылкой на ТАСС,

Проект соглашения был подготовлен 21 июня, в нем указаны принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию для стран - участниц ЕАЭС. Он уже был одобрен советом ЕЭК и разослан участникам сообщества. Согласно документу, с которым ознакомились "Известия", ставка акциза на табак в странах союза составит €35 на 1 тыс. штук с 2024 года. При этом предусматривается отклонение на 20% от суммы в сторону увеличения или уменьшения.

Как отметили изданию в ЕЭК, соглашение позволит сдерживать развитие нелегального рынка табачной продукции.

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