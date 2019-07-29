Во Франции около заправки расстреляли троих человек

29 июля 2019 01:15 (UTC+04:00)

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье приблизительно в 20.00 по местному времени возле заправочной станции. Среди погибших одна женщина, она скончалась от полученных ранений.

По данным газеты, на месте работают спасательные службы, полиция начала расследование произошедшего.

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