В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности

1 августа 2019 04:34 (UTC+04:00)

Посетители музеев и археологических памятников Египта с 1 августа получили возможность бесплатно фотографировать и снимать видео на мобильные телефоны без вспышки. Такое решение приняло министерство по делам памятников древности страны в начале июля, оно, как ожидается, поспособствует привлечению в Египет большего числа туристов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

До последнего времени за использование любых фотокамер министерство по делам памятников древности взимало с посетителей достопримечательностей плату, которая зависела от значимости музея или памятника. Некоторые особо ценные экспонаты фотографировать было запрещено.

По словам генерального директора научно-исследовательского управления археологических памятников провинции Южный Синай профессора Абдель Рахима Рихана, отмена платы за любительские фото была очень правильным решением, это может помочь популяризации Египта, его цивилизации и культуры в социальных сетях и, в особенности, среди молодежи.

"Решение министерства по делам памятников древности о бесплатной фотосъемке на телефоны очень своевременное и принесет пользу музеям и археологическим памятникам… У посетителей появятся оригинальные фотографии экспонатов, они будут размешать их в соцсетях, что станет непрямой рекламой культурного, познавательного туризма в Египте", - сказал он РИА Новости.

Эксперт уверен, что рассказы о посещении уникальных египетских памятников, подкрепленные красочными любительскими фотографиями, будут привлекать новых туристов в страну пирамид.

В то же время один из представителей египетского сообщества туристических гидов пояснил РИА Новости, что съемка достопримечательностей, которые раньше фотографировать запрещалось (к примеру, зал сокровищ из гробницы фараона Тутанхамона и зал мумий в каирском музее на Тахрире) останется под запретом и сейчас.

"Раньше за фотографирование в музеях с иностранных туристов брали плату в размере около 100 египетских фунтов (порядка шести долларов - ред.), теперь ее отменят. Это, конечно, хорошо и упрощает посещение многих музеев, а также экономит деньги туристов. В то же время там, где раньше фотографировать было нельзя, запрет сохранится. То есть, знаменитую маску Тутанхамона посетители все же сфотографировать без особого разрешения не смогут", - посетовал собеседник агентства.

При этом генеральный директор Каирского музея на Тахрире Сабах Абдель Разак в интервью египетскому изданию "Youm7" накануне вступления в силу решения министерства по делам памятников древности подчеркнула, что обычные фото- и видеокамеры под освобождение от оплаты также не попадут. За фотокамеру иностранным туристам в музее по-прежнему придется платить - такое удовольствие обойдется в 50 египетских фунтов (примерно три доллара).

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