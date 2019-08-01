В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам

Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По утверждению командующего сухопутными силами Соединенного Королевства генерала-лейтенанта Айвана Джонса, данное подразделение, именуемое Шестой дивизией, будет функционировать "выше и ниже пороговых величин обычного конфликта" для того, чтобы, как отмечает газета, "противодействовать злонамеренным российским действиям и угрозам технологически развитых террористических группировок, таких как ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)".

"Нам необходимо развивать наше асимметричное преимущество и концентрировать усилия на организации разведывательной и информационно-оперативной деятельности, на ведении войн в киберпространстве, на электронных войнах и нетрадиционных методах ведения войн", - заявил генерал Джонс, заметив, что "границы между обычными и нетрадиционными методами ведения войны становятся все более размытыми".

Шестая дивизия сформирована из числа как служащих регулярной армии, так и резервистов. Большинство привлеченных к работе специалистов ранее служили в других подразделениях британской армии, но небольшое число сотрудников были переведены из структур королевских ВВС и военно-морских сил.

Москва ранее уже неоднократно отрицала какую-либо свою причастность к созданию киберугроз и попыткам повлиять на внутриполитическую ситуацию в странах Запада, заявляя о бездоказательности подобных утверждений.

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