Обама призвал изменить закон об использовании оружия

6 августа 2019 01:22 (UTC+04:00)

Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ни одна страна на Земле и близко не приблизилась к той частоте массовых стрельб, которую мы наблюдаем в США. Ни одна другая развитая нация не терпит того уровня насилия с применением оружия, как это делаем мы", - следует из опубликованного заявления Обамы.

Бывший лидер страны отметил, что необходимо привлечь к ответственности официальные лица страны и "изменить наши законы об огнестрельном оружии", иначе "эти трагедии будут продолжаться".

Кроме того, Обама выступил против использования расистской риторики американским руководством, поскольку это создает атмосферу "страха и ненависти".

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 22 человека, ранены 26, многие из них в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 32 пострадали. Власти по-прежнему устанавливают мотив преступления.

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