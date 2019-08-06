В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

6 августа 2019 05:34 (UTC+04:00)

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Поминальные церемонии начались в Парке Мира в 08.00 по местному времени . Ровно в 08.15 — время, когда на высоте 600 метров над Хиросимой взорвалась атомная бомба мощностью, по различным данным, от 13 до 18 килотонн, — наступила минута молчания.

В памятных мероприятиях по случаю Дня Хиросимы, который отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, представители японских властей и дипломаты из 90 стран.

Выступая на церемонии, Мацуи подчеркнул, что подобные трагедии никогда не должны повториться.

"Наша страна, как единственная в мире, пережившая атомные бомбардировки, должна сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась", - отметил он.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

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