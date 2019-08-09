В Барселоне сотрудники службы безопасности аэропорта объявили забастовку

9 августа 2019 00:49 (UTC+04:00)

Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" приняли решение начать всеобщую забастовку с полуночи 9 августа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудникам так и не удалось договориться с руководством компании Trablisa о выполнении поставленных ему требований – улучшить условия труда и повысить зарплаты, сообщает агентство Europa Press.

Однако забастовка вряд ли обернется большими неудобствами для пассажиров. Представительство правительства Испании в Каталонии установило минимальный уровень предоставления услуг во время забастовки – 90%. То есть из 500 сотрудников участвовать в забастовке одновременно смогут не более 50 человек. Представитель забастовочного комитета Хуан Карлос Хименес заявил, что власти "нарушают право на забастовку", однако пообещал, что бастующие будут выполнять закон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Неймар может перейти в "Барселону" на правах аренды
Спорт 4 августа 17:07
Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны
Европа 28 июля 16:03
В аэропорту Барселоны отменили 62 рейса из-за забастовки
Европа 27 июля 19:14
Азербайджанский производитель алкоголя получил выгодное предложение из Барселоны
Бизнес 26 июля 14:16
Футболист "Барселоны" Дембеле отказался от перехода в "Баварию"
Спорт 14 июля 11:36
В Барселоне ограбили гостиничный номер членов королевской семьи Катара
Европа 2 июля 22:26
Лента новостей
В Москве произошла потасовка с участием депутата Госдумы
В мире 01:08
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
В мире 00:28
США и Турция создадут оперативный центр по зоне безопасности в Сирии
В мире 00:22
Ален Делон проходит лечение в Швейцарии
В мире 00:07
Завершился матч между «Нефтчи» и «Бней Йегудой»
Общество 8 августа 23:38
В Сирии двое военных погибли при нарушении боевиками прекращения огня
В мире 8 августа 23:33
В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану
В мире 8 августа 23:30
В Азербайджане в июле увеличилось число туристов на 10%
Общество 8 августа 23:02
Сальвини уведомил премьера Италии о необходимости досрочных выборов
В мире 8 августа 22:59