В Барселоне сотрудники службы безопасности аэропорта объявили забастовку

Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" приняли решение начать всеобщую забастовку с полуночи 9 августа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудникам так и не удалось договориться с руководством компании Trablisa о выполнении поставленных ему требований – улучшить условия труда и повысить зарплаты, сообщает агентство Europa Press.

Однако забастовка вряд ли обернется большими неудобствами для пассажиров. Представительство правительства Испании в Каталонии установило минимальный уровень предоставления услуг во время забастовки – 90%. То есть из 500 сотрудников участвовать в забастовке одновременно смогут не более 50 человек. Представитель забастовочного комитета Хуан Карлос Хименес заявил, что власти "нарушают право на забастовку", однако пообещал, что бастующие будут выполнять закон.

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