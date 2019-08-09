Трамп решил назначить Магуайра и.о. директора Национальной разведки США

9 августа 2019 04:19 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение назначать исполняющим обязанности директора Национальной разведки США нынешнего руководителя Национального контртеррористического центра (НКТЦ) Джозефа Магуайра. Об этом Трамп сообщил в четверг на своей странице в сети Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад объявить, что Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки и займет должность с 15 августа", - написал он.

Трамп выразил уверенность в том, что Магуайр, который служил в ВМС США и вышел в отставку в 2010 году в звании вице-адмирала, прекрасно справится с работой. Магуайр, прежде чем занять пост директора НКТЦ, также возглавлял неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций.

В четверг Трамп объявил, что первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон, которую он называл вероятным кандидатом на пост исполняющей обязанности главы ведомства, уходит в отставку 15 августа. При этом действующий директор Национальной разведки Дэниел Коутс ранее также объявил о своем уходе с 15 августа.

Президент США сообщал также, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора ведомства уже на постоянной основе. От выдвижения на этот пост ранее отказался конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф. Причиной этого, по словам Трампа, стали нападки СМИ.

Разногласия Трампа с Коутсом
Газета The New York Times утверждала, что Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности в том, что касается России. Американский лидер неоднократно выступал с критикой в адрес разведывательного сообщества США.
Как утверждал новостной портал Axios, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора Нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку".

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

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