Трамп решил назначить Магуайра и.о. директора Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп принял решение назначать исполняющим обязанности директора Национальной разведки США нынешнего руководителя Национального контртеррористического центра (НКТЦ) Джозефа Магуайра. Об этом Трамп сообщил в четверг на своей странице в сети Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад объявить, что Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки и займет должность с 15 августа", - написал он.

Трамп выразил уверенность в том, что Магуайр, который служил в ВМС США и вышел в отставку в 2010 году в звании вице-адмирала, прекрасно справится с работой. Магуайр, прежде чем занять пост директора НКТЦ, также возглавлял неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций.

В четверг Трамп объявил, что первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон, которую он называл вероятным кандидатом на пост исполняющей обязанности главы ведомства, уходит в отставку 15 августа. При этом действующий директор Национальной разведки Дэниел Коутс ранее также объявил о своем уходе с 15 августа.

Президент США сообщал также, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора ведомства уже на постоянной основе. От выдвижения на этот пост ранее отказался конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф. Причиной этого, по словам Трампа, стали нападки СМИ.

Разногласия Трампа с Коутсом

Газета The New York Times утверждала, что Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности в том, что касается России. Американский лидер неоднократно выступал с критикой в адрес разведывательного сообщества США.

Как утверждал новостной портал Axios, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора Нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку".

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

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