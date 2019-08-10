Полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу

10 августа 2019 02:45 (UTC+04:00)

Бразильские правоохранители перекрыли крупный канал поставки кокаина в Европу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в пятницу телеканал Globo, полиция задержала пять человек, в том числе одного гражданина Нидерландов, по подозрению в организации транзита наркотиков.

По оценкам стражей правопорядка, преступники ежемесячно переправляли в Старый свет около полутонны кокаина. Следователи полагают, что наркотики доставлялись частными самолетами из Перу, Колумбии и Боливии в штат Гояс в центре Бразилии, после чего через морские порты в штатах Сан-Паулу (на юго-востоке) и Пара (на севере) отправлялись в Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию под видом законных товаров. Каждая подобная отправка приносила банде порядка $10 млн, сообщил телеканал.

В ходе обысков по 20 адресам полиция арестовала также два бизнесджета, вертолет и 11 дорогостоящих автомобилей, использовавшихся злоумышленниками, а также, предположительно, принадлежащие им крупную сумму денег и ценности.

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