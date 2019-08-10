Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии

10 августа 2019 23:14 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли двое сотрудников всемирной организации и еще трое пострадали. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает подрыв машины, совершенный сегодня в Бенгази, Ливии, - сказал он. - Двое наших коллег из ООН погибли в результате взрыва, еще трое в числе пострадавших".

Гутерриш также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Он призывает ливийские власти приложить все усилия для поиска и привлечения к ответственности организаторов этой атаки", - указал представитель генсека.

После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН. Заседание пройдет в субботу в 23:00 мск.

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