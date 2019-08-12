В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире. Согласно опубликованным ею в понедельник в Женеве данным, с начала января по конец июля в мире были зарегистрированы около 365 тыс. заболевших, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что "Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Украина сообщили о самом большом числе случаев в этом году". Кроме того, "крупные вспышки кори фиксируются в Анголе, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии, на Филиппинах, в Южном Судане, Судане и Таиланде".

На настоящий момент, указывает ВОЗ, 182 страны информировали, что с 1 января по 31 июля они зарегистрировали 364 808 заболевших корью. За тот же период прошлого года поступили сообщения из 181 страны о 129 239 случаях заболевания. Организация подчеркивает, что показатели текущего года стали самыми высокими с 2006 года. При этом особенно быстрый рост за последние 12 месяцев зафиксирован в Африке (в 10 раз). В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

Как пояснила ВОЗ, эти цифры носят предварительный характер, поскольку основаны на сведениях, которые ежемесячно предоставляют страны, информация может быть еще дополнена. Также организация исходит из того, что в мире официально регистрируется и учитывается менее десятой части всех заболевших корью. Свои окончательные данные за 2019 год ВОЗ планирует опубликовать в ноябре 2020-го. Пока же известны ее официальные окончательные сведения только за 2017 год: в мире корью заболели около 6,7 млн человек, около 110 тыс. умерли.

Согласно опубликованным в понедельник данным Министерства здравоохранения Украины, число заболевших корью в стране превысило с начала года 57 тыс. Со времени начала вспышки кори, с лета 2017 года, заболели 115 тыс. человек, 39 из которых скончались.

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