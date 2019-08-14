Британка принимала симптомы смертельной болезни за хроническую усталость

Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшимр, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Об этом сообщает таблоид The Sun, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мать четырех детей была уверена, что сильная усталость, головокружения и головные боли вызваны стрессом раннего материнства, и полагала, что так бывает у всех женщин в такой ситуации.

В июле 2015 года женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия. Тогда ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга), после чего 32-летняя британка перенесла две операции на головном мозге.

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