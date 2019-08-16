Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху

16 августа 2019 23:48 (UTC+04:00)

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригласил его с визитом в Доху, сообщило Катарское государственное агентство новостей QNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тамим бен Хамад Аль Тани выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, особенно в экономической и торговой областях, и пригласил президента России нанести визит в Катар", - говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который состоялся в четверг по инициативе катарской стороны, обсудил проблематику обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. Кроме того, в ходе беседы был рассмотрен график двусторонних контактов.

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