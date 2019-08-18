На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела

Трое палестинцев погибли, попав в ночь на воскресенье под обстрел израильских военных на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости, как передает Trend, представитель местного министерства здравоохранения Мухаммед Махмуд.

Военные ранее говорили, что применили танки и боевые вертолеты против группы вооруженных людей, подобравшихся к разделительным сооружениям в северной части анклава.

"Тела трех палестинцев поступили сегодня на рассвете в больницу "Аль-Андуниси". Они были убиты израильскими военными в ночном инциденте на границе", - сказал собеседник агентства.

Это уже четвертый подобный инцидент с начала месяца. Самый серьезный произошел неделю назад, когда израильтяне ликвидировали четырех боевиков, пытавшихся пересечь границу.

В субботу вечером военные также засекли пуски трех палестинских ракет из сектора Газа и перехватили две из них.

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