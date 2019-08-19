При взрыве бензовоза в Уганде погибли не менее 10 человек

Не менее 10 человек погибли при взрыве бензовоза, который произошел в воскресенье на западе Уганды. Об этом сообщил местный телеканал NBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с автобусом. После этого прогремел взрыв, за которым последовал пожар.

Число жертв может возрасти. Взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.

По данным местного телеканала NTV, разрушены около 20 строений. Десятки человек оказались под завалами.

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