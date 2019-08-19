Гутерреш встретится с Помпео 20 августа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет встречу с госсекретарем США Майклом Помпео во вторник по запросу американской стороны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге, который транслировался на сайте ООН.

"У генерального секретаря запланирована завтра днем встреча с госсекретарем США Майклом Помпео, - сказал Дюжаррик. - Встреча проводится по запросу Госдепартамента. Мы всегда очень рады иметь возможность вести прямой диалог с госсекретарем". Официальный представитель генсека ООН пояснил, что в общей повестке ООН и США стоит множество вопросов.

В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента сообщалось, что Помпео отправится 20 августа в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Совбеза ООН высокого уровня по ситуации на Ближнем Востоке и встретится с Гутеррешем.

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