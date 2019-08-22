Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский президент заявил, что, по его мнению, США на 100% ликвидировали так называемый халифат, о создании которого объявила ИГ. На вопрос журналиста об активизации ИГ в Афганистане Трамп сказал: "В определенный момент Россия, Афганистан, Иран, Ирак, Турция должны будут тоже вступить в битву".

Трамп отметил, что страны, расположенные рядом с Афганистаном, должны будут активизировать борьбу с ИГ, потому что войска США в какой-то момент покинут регион. "В определенный момент все эти страны, рядом с которыми присутствует ИГ, должны будут сражаться с ней", - заявил президент США. "Среди этих стран Россия и Иран, и Турция, и Ирак, и Афганистан, и Пакистан, и Индия", - добавил Трамп. "Индия находится прямо там, она не сражается с ней [группировкой ИГ], Пакистан находится рядом, но они сражаются с ней очень мало, это несправедливо", - уточнил он.

Трамп пригрозил выпустить на свободу боевиков ИГ из европейских стран, которые были захвачены в Сирии местными формированиями, действующими при поддержке США, если государства Европы не согласятся забрать их на свою территорию. Трамп предупредил, что не намерен помещать этих боевиков ИГ в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как делали предыдущие американские администрации.

"Мы удерживаем [под стражей] тысячи боевиков ИГ, и Европа должна забрать их, - сказал президент США. - Если Европа не заберет их, у меня не останется другого выбора, кроме как выпустить их в страны, откуда они прибыли, то есть в Германию, Францию и другие страны". "Мы скажем им - и мы уже сказали им это, чтобы они забрали заключенных, которых мы захватили, потому что Соединенные Штаты не намерены сажать их в Гуантанамо на ближайшие 50 лет и платить за это", - сказал Трамп.

Госсекретарь США Майкл Помпео признал во вторник, что террористическая группировка "Исламское государство" наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака. В воскресенье агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за происшедший в субботу теракт на свадьбе в Кабуле, в результате которого погибли более 60 человек.

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