Более 120 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы

23 августа 2019 23:57 (UTC+04:00)

По меньшей мере 122 палестинца пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщило информационное агентство Maan со ссылкой на Министерство здравоохранения прибрежного анклава. При этом у свыше 50 человек, включая троих медиков, зафиксированы огнестрельные ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько сотен жителей сектора после пятничной молитвы вышли на 71-й "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и открывали огонь по арабам, которые приближались на опасное расстояние к пограничной полосе.

Уже больше года палестинцы в Газе устраивают манифестации в рамках "Марша возвращения", одно из главных требований протестующих - снятие израильской блокады анклава. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

В основном шествия проходят по пятницам, и именно в такие дни столкновения на границе неизменно приобретают наиболее ожесточенный характер. По данным Минздрава, с начала проведения пятничных маршей погибли более 300 человек, свыше 17,5 тыс. пострадали.

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