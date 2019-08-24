Во Франции начинает работу саммит G7

24 августа 2019 01:27 (UTC+04:00)

Саммит Группы семи (G7) открывается в городе Биарриц: в субботу вечером лидеров США, Канады, Италии, Японии, ФРГ и Великобритании встретит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Переговоры начнутся с рабочего ужина, на котором главы государств и правительств смогут в неформальной обстановке начать обсуждение наиболее интересующих их проблем, а уже в воскресенье начнется полноформатная работа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Франция, по инициативе которой этот клуб был создан в 1975 году и которой в этом году выпала роль принимающей стороны, обозначила защиту окружающей среды и предотвращение потепления климата, а также борьбу с неравенством в мире в качестве главных направлений работы. Как и в прошлые годы, принятию решений на самом высоком уровне предшествовали многочисленные встречи профильных министров, в ходе которых были согласованы ключевые предложения и проекты документов. В частности, речь идет об изменении правовой базы для лучшей защиты прав женщин, особенно в африканских странах, усилении поддержки странам зоны Сахеля как в сфере безопасности, так и в области экономики, а также о защите биоразнообразия планеты. Большое внимание будет уделяться проблемам глобальной безопасности, в том числе борьбе с терроризмом и преступлениями в сфере экологии, а также защите от киберугроз. Отдельно лидеры обсудят новые вызовы в области цифровых технологий, включая развитие искусственного интеллекта.

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