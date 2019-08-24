Макрон: "семерка" должна помочь решению кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и Украине

24 августа 2019 17:43 (UTC+04:00)

Задачей Группы семи является обеспечение международного мира и безопасности, ее участники должны содействовать преодолению кризисов вокруг иранской ядерной проблемы, а также в Сирии, Ливии и Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации перед открытием саммита G7 во французском Биаррице, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии, Украине и во многих других регионах мира, - отметил он. - Эти кризисы затрагивают нашу повседневную жизнь". "Если завтра Иран обзаведется ядерным оружием, мы будем затронуты напрямую", - добавил президент.

Макрон обещал также уделить большое внимание проблеме африканского континента. "Мы готовим сильные и новые инициативы для Африки", - заявил он.

Президент Франции также заявил о желании убедить партнеров по Группе семи в необходимости деэскалации торговых споров, которые наносят ущерб всем.

"Я хочу убедить партнеров в необходимости деэскалации торговых споров, - отметил французский лидер. - Они наносят ущерб всем". "Мы должны уметь координировать наши действия, чтобы находить полезные решения", - добавил Макрон.

Трамп уже объявил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. По его словам, такое решение было принято из-за того, что Пекин не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Во время беседы с журналистами перед вылетом во Францию американский президент также заявил журналистам, что недоволен введением цифрового налога Парижем, в частности, в отношении американских крупных интернет-компаний. Трамп заявил, что в ответ на этот налог Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина "в таком размере, с которым [Франция] никогда не сталкивалась прежде".

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